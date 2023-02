Sanremo 2023, Mengoni in testa: stasera i duetti

EMBED





Marco Mengoni in vetta alla classifica parziale dopo la terza serata del Festival di Sanremo che ha visto esibirsi tutti i 28 cantanti in gara. Poi Ultimo e Mr Rain. I Måneskin hanno infiammato l'Ariston, sul palco con la band romana il leggendario chitarrista Tom Morello. Paola Egonu - coconduttrice con Amadeus e Gianni Morandi - ha parlato dei problemi di razzismo e nel suo monologo ha risposto alle critiche ricevute per alcune sue dichiarazioni. "Amo l'Italia e vesto con orgoglio la maglia azzurra che per me è la più bella del mondo", ha detto la pallavolista. Stasera i 28 artisti in gara si esibiranno con cover e duetti. La nuova classifica di fine serata farà media con le precedenti. (Lapresse)