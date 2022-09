Sangiovanni, salta il concerto a Cremona. Le scuse: «Ho fitte allo stomaco da un anno»

«Mi dispiace tantissimo per quello che è successo ieri sera. Soffro di queste fitte allo stomaco da un anno e mezzo, ma ho trascurato la cosa perché ho dedicato sempre tutto il tempo al lavoro senza pensare a prendere un po’ di tempo per la mia salute». Con queste parole, in un video sui social, Sangiovanni si scusa con i propri fan per il concerto annullato domenica sera, a Cremona.

Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it

