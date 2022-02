San Valentino, Enrico Brignano e l'intervista all'improbabile consulente matrimoniale

Umiliare l’altro per rafforzare il rapporto. È la dubbia tecnica psicoterapeutica dell’altrettanto l’improbabile consulente matrimoniale (l’attrice comica Marta Zoboli) che sarà intervistata da Enrico Brignano questa sera alle 21.20 su Rai2, durante l’ultimo appuntamento della quarta stagione di “Un’ora sola vi vorrei”, in via eccezionale di lunedì e in versione “Love edition”. Il one man show dell’attore comico e conduttore romano sarà infatti dedicato a San Valentino: un’occasione per parlare dell’amore, ricordare le prime conquiste amorose di un giovane Enrico Brignano e sorridere con ironia anche quando le relazioni non prendono esattamente la piega che avevamo immaginato. www.raiplay.it