Sabrina Ferilli al fianco di Amadeus per la finale del Festival: «Sanremo è patrimonio nazionale»

Archiviata la serata delle cover con il trionfo di Gianni Morandi con Jovanotti, il Festival di Sanremo 2022 vola verso la finale. Ad affiancare Amadeus sul palco c’è Sabrina Ferilli, che si dice contenta dei risultati della kermesse fino a oggi. “Sono contenta quando le cose funzionano ed, essendo la Rai un’azienda di stato, un risultato buono è un risultato di tutti – commenta l’attrice – Per chi fa questo mestiere questo è un momento straordinario – continua Ferilli – Ed è anche un rischio. L’emozione gioca tanto, non è detto che uno poi faccia una bella figura”. “Per arrivare alla proclamazione, faremo dei corsi sopravvivenza e distribuiremo pop corno per arrivare alle tre di mattina – sorride la Ferilli – Sono molto felice di esser qua e anche di rivedere persone con cui ho iniziato la mia carriera trent’anni fa. Sanremo è un patrimonio nazionale e mi dà sempre fastidio quando lo si attacca a sproposito”.

