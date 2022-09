Rosanero, la nuova commedia Sky Original con Salvatore Esposito

Arriva in prima tv assoluta “ROSANERO”, la nuova commedia Sky Original, in esclusiva il 9 settembre su Sky Cinema Uno alle 21.15, disponibile on demand e in streaming solo su NOW. Già presentata in anteprima al #Giffoni2022, ha come protagonista Salvatore Esposito con a fianco la piccola Fabiana Martucci, al suo debutto al cinema, ed è diretta da Andrea Porporati che ha scritto il soggetto e l’ha sceneggiato insieme allo stesso Salvatore Esposito. Il film è prodotto da 11 Marzo Film, Sky e Vision Distribution e distribuito da Vision Distribution. Il soggetto è tratto dall’opera letteraria di Maria Tronca “Rosanero” edita dalla casa editrice Baldini+Castoldi.

“ROSANERO” è una favola moderna dai toni leggeri con qualche elemento dark che, attraverso un imprevedibile e inaspettato scambio d’identità, dà vita a una commedia degli equivoci adatta a tutta la famiglia con un finale a sorpresa dove il bene e il male si ribaltano di continuo.

Nel cast con Salvatore Esposito e Fabiana Martucci anche Antonio Milo (Natale in casa Cupiello, il Commissario Ricciardi), Salvatore Striano (L’oro di Scampia), Aniello Arena (Reality, Ultras) nel ruolo di Michele a’Murena e con la partecipazione straordinaria di Sebastiano Somma (Rimini Rimini, Opera, il Mercante di Stoffe).