Rodolfo Laganà, esce oggi ‘Nun se scherza co’ l’amore’

Esce oggi su tutte le piattaforme digitali ‘Nun se scherza co’ l’amore’, il nuovo progetto (musicale) dell’attore Rodolfo Laganà prodotto e realizzato da Marco Rinalduzzi per ‘Join for music’. 9 i brani contenuti in un disco fresco e sincero di un innamorato di Roma, delle sue bellezze e delle sue incongruenze. Nell’opera (e nel videoclip del singolo ‘Nun se scherza co’ l’amore) c’è la partecipazione di tanti ospiti: Paola Tiziana Cruciani, Massimo Ghini, Giampiero Ingrassia, Carlotta e Sagitta Proietti, Filippo Laganà, Maurizio Pepe, Gegé Telesforo, Sandra Colledel, Stefano Palatresi, Stefano Reali, Massimo Wertmuller, Federica Di Stefano, Cristiana Laura Andreani, Marco Siniscalco, Luca Trolli, Serena Caporale, Claudia Arvati, Silvia Aprile, Nadia Natali, Marco D’Angelo, Massimo Calabrese, Franki Lo Vecchio, Riccardo Rinaudo, Lorenza Bohuny, Maurizio Carlini, il coro Quadroni Vocal Ensemble di Manziana. Una festa, un incontro musicale popolare e fresco, pieno di grande amicizia e buon umore. Il video de ‘Nun se scherza co’ l’amore’ vede alla regia Maurizio Pepe.