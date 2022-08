Venezia, la madrina Rocio Munoz Morales arriva al Lido in motoscafo

(Adnkronos) - "Ciao Venezia, ciao Italia, grazie a tutti". E' sbarcata a mezzogiorno al Lido di Venezia l'attrice spagnola Rocio Munoz Morales, scelta dal direttore della Mostra del Cinema, Alberto Barbera, come madrina dell'apertura e della chiusura dell'edizione numero 79 del festival. La conduttrice, modella ed ex ballerina, compagna di Raoul Bova, è arrivata all'imbarcadero dell'Hotel Excelsior in motoscafo e al suo approdo è stata bersagliata dai flash di decine di fotografi.

foto Ufficio stampa dell’arrivo ufficiale di Rocio Munoz Morales .

Crediti : GIORGIO ARMANI / gioielli : CARTIER