Rocio Munoz Morales al settimo cielo da Francesca Fialdini: «Non ci posso credere»

Rocío Muñoz Morales, ospite di Francesca Fialdini , domenica 28 maggio, si racconta a tutto tondo, passando dalla famiglia alla carriera sempre con il sorriso sulle labbra. Ricorda, in particolare, quando è arrivata in Italia per la prima volta: studiava la lingua e frequentava le sorelle Comboniane alle quali nel corso degli anni si è molto legata. Tra queste, suor Luisa un’amicizia che dura da 10 anni. A sorpresa, la conduttrice invita l’attrice spagnola ad alzarsi e ad avvicinarsi alla ruota al centro dello studio, da dove, a sorpresa, appare la consorella. Commossa e visibilmente emozionata, Rocio la abbraccia ed esclama a gran voce: “Non ci posso credere!! Suor Luisa è una forza della natura, viene sempre a vedere i miei spettacoli teatrali”. www.raiplay.it