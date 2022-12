Roberto Bolle in tv con Danza con me, il grande show di Rai1 che apre il nuovo anno

La sfida si ripete ogni anno, perché non è semplice inventarsi qualcosa di nuovo, attuale e moderno per una passione classica e antica come la danza. Ma anche il ballo ha il suo interessante metaverso, soprattutto se l'avatar che lo occuperà è quello di Roberto Bolle. Per la prossima edizione di 'Danza con mè, il grande show con cui la sera del primo gennaio Rai1 apre il nuovo anno, arriverà in aiuto la tecnologia più avanzata. L'étoile della Scala, da 6 anni motore dell'evento, sarà infatti anche in versione avatar e danzerà con un personaggio misterioso.

di Luca Uccello