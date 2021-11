Rki, “Scusa” è il titolo del nuovo singolo dell'ex vincitore di Amici

Dopo due anni di assenza, RIKI torna sulla scena musicale con un nuovo singolo, 'SCUSA', in uscita il 19 novembre. In questo periodo lontano dai riflettori, il cantante, vincitore di Amici nel 2017, non ha mai messo da parte la musica, ricercando nuovi sound e mettendosi ancora di più alla prova come autore. 'SCUSA' per Riki rappresenta l'inizio di un nuovo capitolo della sua carriera, caratterizzato da un nuovo sound curato dalla produzione di Big Fish. Foto: Ufficio stampa - Instagram | Music: 'Elevate' from Bensound.com



