Ricky Tognazzi sull’importanza del restauro: «Restituisce scene inedite, anche quelle di Fellini dietro la macchina da presa»

L’Anatra all’Arancia è l’ultimo progetto di restauro di Infinity+, che rinnova ulteriormente il suo impegno a valorizzare il grande cinema italiano e a renderlo accessibile ad un ampio pubblico che avrà così l’occasione di riscoprire, o scoprire per la prima volta, un film cult amato da tutte le generazioni. Tra i titoli restaurati ad oggi da Infinity+ si trovano Borotalco di Carlo Verdone, Mediterraneo di Gabriele Salvatores, L'Allenatore nel Pallone di Sergio Martino, I Laureati di Leonardo Pieraccioni, 7 Chili in 7 Giorni di Luca Verdone, Tutta Colpa del Paradiso di Francesco Nuti - tutti disponibili in versione restaurata su Infinity+. L’Anatra all’Arancia è stato restaurato in HD in occasione dei 100 anni dalla nascita di Ugo Tognazzi ed è disponibile su Infinity+, il channel di Mediaset Infinity, dal 19 ottobre.

(Servizio a cura di Eva Carducci)