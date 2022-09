Riccardo e Elio dei Pinguini Tattici Nucleari doppiano South Park: «Siamo cresciuti con la serie»

Con il lancio di Paramount+ in Italia, arrivano sulla piattaforma anche South Park The Streaming Wars e South Park The Streaming Wars - Part 2. Due film che vedranno la partecipazione di Riccardo Zanotti ed Elio Biffi dei Pinguini Tattici Nucleari. Riccardo interpreterà un giornalista meteorologico nel primo episodio e l'attrice Gwyneth Paltrow nel secondo. Mentre Elio, che dà voce a una guida nel primo episodio, presterà la voce al comico Larry David nel secondo film. Chiacchierando, Riccardo ricorda anche di aver suonato «a un certo punto in una band che si chiamava Kill Kenny». «Era la mia band adolescenziale - dice - ma dimostra che mi identificavo molto con South Park».

