Red Canzian in ospedale, il commovente messaggio di Renato Zero: «Tieni duro»

Nei giorni scorsi Red Canzian è stato ricoverato in ospedale per una brutta infezione al cuore. L'ex Pooh, ricoverato all'ospedale di Treviso, ha superato la fase critica ed è fuori dalla terapia intensiva. Il percorso verso la guarigione, fa sapere la famiglia, è tuttavia ancora lungo. Renato Zero ha manifestato la sua vicinanza all'amico con un lungo e commovente messaggio sui suoi social.

«A te, insostituibile amico Red, raccomando di tenere duro. Di allontanare da te, questo odioso e rarissimo intruso. E di tornare ad affascinare le costellazioni con la tua "Arte". E a voi, eterni affezionati del grande Red Canzian di non perderlo di vista neppure per un secondo. Perché "la vostra passione" è la sua infallibile medicina! Con infinito amore, Renato Zero».