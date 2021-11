Ray Liotta e I Molti Santi del New Jersey, il prequel de I Soprano, anticipa il futuro

Al cinema distribuito da Warner Bros. Pictures I Molti Santi del New Jersey è il prequel dell’acclamata serie I Soprano. Diretto da Alan Taylor con Alessandro Nivola, Leslie Odom Jr., l’italiana Michela De Rossi, Ray Liotta. Nel cast anche Michael Gandolfini, figlio di James, protagonista, nei panni di Tony Soprano, della serie di cui il film racconta le origini. Anni ’60, New Jersey, sogno e disillusione tutta americana, dove le rivolte di Newark e la repressione coincidono con quelle viste due anni fa nei confronti di George Floyd. Anticipare i tempi (il film è stato girato tre anni fa) raccontando il passato, quello degli scontri violenti tra la comunità afroamericana e quella italiana. E in particolare, è tra i gangster dei rispettivi gruppi, che la pericolosa rivalità diventa particolarmente letale. (Servizio a cura di Eva Carducci)