Rachel Brosnahan e il cast di The Marvelous Mrs. Maisel: «Lo show aiuta a reagire ai fallimenti della vita»

«Penso che sia il fallimento ad alimentare questi personaggi, e il modo in cui, nonostante il periodo storico, reagiscono ad esso». Racconta così Rachel Brosnahan, aka The Marvelous Mrs. Maisel, nella nostra intervista per la quarta stagione dello show omonimo, in arrivo dal 18 febbraio su Prime Video. È il 1960 e il cambiamento è nell'aria. Cercando di affinare il suo spettacolo, Midge trova un lavoro con totale libertà creativa. Ma il suo impegno per il suo mestiere - e i luoghi dove questo la porta - crea una spaccatura tra lei e la famiglia, e gli amici che la circondano. The Marvelous Mrs. Maisel, dalla famosa creatrice Amy Sherman-Palladino e dal produttore esecutivo Daniel Palladino, è scritto e diretto da Sherman-Palladino e Palladino, ed è interpretato dalla vincitrice dell'Emmy Rachel Brosnahan, dal quattro volte vincitore dell'Emmy Tony Shalhoub, dal tre volte vincitore dell'Emmy Alex Borstein, dalla nominata all'Emmy Marin Hinkle, da Michael Zegen, Kevin Pollak, Caroline Aaron, e dal vincitore dell'Emmy Luke Kirby. (Servizio a cura di Eva Carducci)