QueenPins: quando la corsa agli sconti diventa un film

Queenpins - Le regine dei coupon sarà disponibile su Prime Video dal 30 novembre è una Comedy ispirata a fatti realmente accaduti, che analizza la mania, non solo americana, della corsa agli sconti. Il film racconta la storia di due casalinghe, Connie Kaminski e la sua migliore amica JoJo Johnson. Le due riescono a trasformare il loro hobby di raccolta di coupon per avere sconti ai grandi magazzini in una truffa da milioni di dollari. Protagonista insieme a Kirby Howell-Baptiste la star di Hollywood Kristen Bell. (Servizio a cura di Eva Carducci)