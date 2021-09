Queen, a Londra lo store per i 50 anni di carriera con i vinili in edizione limitata

Per celebrare i 50 anni di musica dei Queen, apre a Londra un negozio interamente dedicato alla loro arte e al loro talento. Dal 28 settembre e fino a gennaio 2022, sarà possibile immergersi nell'atmosfera della storica band semplicemente varcando la soglia del 'Queen The Greatest' Pop Up Store. Vinili in edizione limitata, installazioni visive, gadget unici e persino collezioni di abbigliamento esclusive. A Carnaby Street la musica incontra l'arte e il design: il negozio infatti avrà ogni mese un tema diverso attraverso cui raccontare ciascuno dei 5 decenni di storia dei Queen. E per tutti coloro che non potranno recarsi fisicamente al negozio, una selezione di articoli, inclusi i vinili, sarà disponibile anche online.