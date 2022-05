"E' stata la mano di Dio" di Paolo Sorrentino a sbancare in questa 67/ma edizione dei David di Donatello che si è tenuta in diretta su Rai 1 dagli studi di Cinecittà in una serata condotta da Carlo Conti affiancato da Drusilla Foer, portandosi a casa il premio per miglior film, regia, attrice non protagonista Teresa Saponangelo, fotografia e David giovani)