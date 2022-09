Porto Azzurro, un carcere sotto sequestro: il 16 settembre su Rai 2

Un tentativo di evasione, un gruppo di detenuti che sequestra 33 ostaggi, una trattativa durata sette giorni: sono gli ingredienti del documentario “Porto Azzurro, un carcere sotto sequestro”, il documentario in onda venerdì 16 settembre su Rai2 alle 21:20 che racconta la cronaca del sequestro all’interno dell’istituto penitenziario dell’Isola D’Elba avvenuto nell’agosto del 1987. Una vicenda che ha tenuto col fiato sospeso l’intero Paese ripercorsa attraverso interviste esclusive ai sequestrati e al capo del commando, il terrorista nero Mario Tuti.

Nel 1987 il carcere di Porto Azzurro, all’Isola d’Elba (LI), veniva considerato un vero e proprio modello: i detenuti erano coinvolti in svariate attività, ricreative e lavorative, volte alla riabilitazione e al loro reinserimento nella società. Il clima all’interno dell’istituto era sereno e il rapporto tra detenuti e guardie carcerarie disteso e collaborativo.

Tutto questo dura fino alla mattina del 25 agosto 1987, quando un gruppo di detenuti, capeggiati da Mario Tuti, irrompe pistole alla mano all’interno della portineria dell’istituto e prende in ostaggio il direttore e gli agenti presenti.

L’intenzione iniziale dei rivoltosi è quella di impossessarsi della macchina blindata del direttore, dirigersi verso il porto e tentare la fuga. Un agente si offre volontario per andare a prendere la macchina, ma una volta uscito dalla portineria fa scattare l’allarme. Il piano iniziale quindi fallisce, e il commando decide di ripiegare verso l’infermeria, il punto più alto e inaccessibile del carcere, portandosi dietro 33 ostaggi.

Sono le 11:30 del 25 agosto 1987, e il tentativo di fuga da parte di sei detenuti si è trasformato in un sequestro: 5 civili, 17 guardie carcerarie e 11 detenuti sono sotto il tiro del commando dei rivoltosi. Da quel momento in poi, per sette giorni l’infermeria del carcere di Porto Azzurro diventa il fulcro di un braccio di ferro tra i sequestratori e lo Stato. Come porre fine al sequestro? Trattare o intervenire con la forza?