Polite Society - Operazione Matrimonio: «Basta sentirci strani per le nostre normalità»

Scritto e diretto da Nida Manzoor, sceneggiatrice e regista televisiva, conosciuta soprattutto per l’acclamata sitcom inglese We are lady parts, qui al suo esordio cinematografico, e con protagonista Priya Kansara, rising star inglese già vista in Bridgerton e Half Bad Polite Society - Operazione Matrimonio è la storia di Ria Khan, aspirante artista marziale, che crede di dover salvare la sorella maggiore Lena dal suo imminente matrimonio. Potendo avvalersi dell'aiuto dei suoi amici, Ria tenta di mettere a segno il più ambizioso dei colpi nuziali in nome dell'indipendenza e della complicità tra sorelle. Il film è al cinema, distribuito da Universal Pictures Italy. (Servizio a cura di Eva Carducci)