Pippo Baudo compie 87 anni e ringrazia in un video il Tg2

"Una festa speciale, grazie per l'affetto e la simpatia"

Milano, 7 giu. (askanews) - Pippo Baudo ha compiuto 87 anni e per l'occasione ha ringraziato con un video in esclusiva per il Tg2 i telespettatori e tutto il suo pubblico.

"Sto vivendo una giornata meravigliosa, bellissima", ha detto nel video lo storico conduttore Rai, "una festa speciale dedicata a me, con molto affetto. Ringrazio molto i telespettatori del Tg2 per l'affetto e la simpatia, il suo direttore Antonio Preziosi, che lo dirige con mano sapiente e intelligente, grazie a tutti voi, vi voglio tanto bene".