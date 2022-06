Pinguini Tattici Nucleari, prosegue senza sosta la catena di sold out del "Dove eravamo rimasti" Tour

Più forte che mai arriva l’eco del successo del Dove Eravamo Rimasti tour dei Pinguini Tattici Nucleari, che dopo due anni di stop condizionati dalla pandemia hanno finalmente ristabilito l'abbraccio con il pubblico dando il via alla nuova avventura live (prodotta da BPM Concerti e Trident Music) con l’impressionante catena di sold out delle date nei palazzetti più importanti d’Italia. Dopo il bagno di folla dei primi show, ieri la grande festa da tutto esaurito a Roma, al Palazzo dello Sport: più di due ore di musica e magia, dove i fan hanno cantato a squarciagola ogni brano in setlist, riempiendo il palazzetto di cori e urla ad ogni mossa della band: dal primo (“Ridere”) all’ultimo (“Pastello bianco”), passando per il nuovissimo singolo “Giovani Wannabe” ​​(Columbia Records Italy/Sony Music Italy), al primo posto nella classifica dei brani più trasmessi dalle radio italiane. Risate, abbracci e tanta adrenalina: finalmente, dopo gli anni di stop, i fan dei Pinguini hanno riscoperto la bellezza di partecipare ad un live show, di vedere suonare dal vivo la propria band preferita e di incontrare nuove persone con la stessa passione con cui condividere un momento indimenticabile. Tante le emozioni che la band continuerà a regalare ai fan più grandi e a quelli più piccoli: stasera si replica a Roma, poi Eboli (SA), Torino, Bologna, Ancona, e il gran finale della tranche indoor con il tris di concerti al Mediolanum Forum di Assago (MI). Anche i mesi di luglio e agosto si preannunciano densissimi di appuntamenti, con la leg estiva di concerti che ha già fatto registrare diversi sold out. Gli ultimi biglietti per le date outdoor sono disponibili su Ticketone e Ticketmaster.