Pierce Brosnan per Black Adam: «I giovani devono trovare leader che credano in loro stessi»

Da New Line Cinema, Dwayne Johnson è il protagonista dell’action "Black Adam". Il primo lungometraggio che esplora la storia del Supereroe DC arriva sul grande schermo sotto la direzione di Jaume Collet-Serra ("Jungle Cruise"). Nell’antica Kahndaq a Teth-Adam furono conferiti gli onnipotenti poteri degli Dei. Una volta utilizzati i suoi poteri per vendetta, venne imprigionato e divenne Black Adam. Sono passati circa 5,000 anni e Black Adam è passato da uomo a mito, fino a diventare leggenda. Oggi libero, scopre che la sua unica forma di giustizia, nata dalla rabbia, è messa in pericolo dagli eroi dei nostri tempi: la Justice Society formata da Hawkman, Doctor Fate, Atom Smasher e Cyclone. Johnson recita accanto ad Aldis Hodge ("City on a Hill", "Quella Notte a Miami") nel ruolo di Hawkman, Noah Centineo ("Tutte le Volte che Ho Scritto Ti Amo") nel ruolo di Atom Smasher, Sarah Shahi ("Sex/Life", "Rush Hour – Missione Parigi"), Marwan Kenzari ("Assassinio sull'Orient Express", "La Mummia"), Quintessa Swindell ("Voyagers", "Trinkets") nel ruolo di Cyclone, Mo Amer ("Mo", "Ramy"), Bodhi Sabongui ("A Million Little Things") e Pierce Brosnan ("Mamma Mia! " e James Bond) nel ruolo del Dr. Fate. (Servizio a cura di Eva Carducci)

