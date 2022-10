Petra, il 5 ottobre in esclusiva su Sky Cinema la terza storia di "Petra - Seconda Stagione"

Torna su Sky l’appuntamento con l’ispettore Petra Delicato, con la terza storia di “Petra – Seconda stagione” la produzione targata Sky Original prodotta con Cattleya - parte di ITV Studios - e Bartlebyfilm in collaborazione con BETA FILM, con protagonista Paola Cortellesi e la regia di Maria Sole Tognazzi. “Carnevale Diabolico”, sarà in prima tv mercoledì 5 ottobre alle 21.15 in esclusiva su Sky Cinema Uno e Sky Cinema 4K, in streaming solo su NOW e disponibile on demand, anche in qualità 4K.

Le prime due storie di “Petra – Seconda stagione” – sempre disponibili on demand su Sky e NOW – hanno ottenuto ottimi ascolti, in crescita di settimana in settimana, con 603 mila spettatori medi mercoledì scorso per “Un bastimento carico di riso” e un complessivo di oltre 1 milione di spettatori medi nei 7 giorni per il primo episodio “Serpenti nel paradiso”.