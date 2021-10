Penelope Cruz: «Ho pianto il giorno della scomparsa di Raffaella Carrà»

Penelope Cruz ospite di Fabio Fazio a "Che Tempo Che Fa" ha raccontato un episodio legato a Raffaella Carrà. «Sono stata una grande ammiratrice di Raffaella Carrà, mia nonna mi portava al parco a cantare le canzoni di Raffaella. Non l’ho mai conosciuta ma mi è successa una cosa molto forte: ho girato un film quest’estate in Italia, con Emanuele Crialese, e in questo film faccio due numeri musicali di Raffaella. Il giorno in cui dovevo fare “Rumore” è arrivato sul set il produttore e ci ha dato la triste notizia della sua morte. Anche senza averla mai conosciuta ho avuto una connessione molto forte con lei perché da giorni provavo Rumore “insieme” a lei, guardando i suoi video, era molto presente e quando è arrivata la notizia tutti hanno pianto». www.raiplay.it