Pedro Pascal al Sundance Film Festival: comincia la 40esima edizione

Il 40esimo Sundance Film Festival, la mecca americana del cinema indipendente, si è aperto con "Freaky Tales", film corale ambientato nel mondo del rap di Oakland, in California, negli anni '80. Sul red carpet della kermesse che si tiene ogni anno tra le montagne dello Utah, quest'anno con la neve e temperature polari, ha sfilato il cast tra cui figura il celebre attore cileno naturalizzato statunitense Pedro Pascal, famoso per i ruoli ne "Il trono di Spade", "Narcos" e "The Mandalorian". Il Sundance, co-fondato da Robert Redford, ospita le anteprime di molti dei film indipendenti più attesi del prossimo anno. Tra le star di questa edizione, molti beniamini dell'indie, oltre a Pedro Pascal, Kristen Stewart, Richard Linklater e Steven Soderbergh.

Il festival presenta anche decine di nuovi documentari, con argomenti che vanno dall'intelligenza artificiale al futuro della democrazia statunitense, dalle questioni LGBTQ al tardivo movimento giapponese #MeToo.