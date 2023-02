Paola Egonu a Sanremo: «Italia paese razzista? Sì, ma sta migliorando»

No vittima, no polemica. Ma voglio dire come stanno le cose

Sanremo, 9 feb. (askanews) - "L'Italia è un Paese razzista, che sta migliorando. Non voglio alimentare polemica o fare la vittima ma semplicemente dire come stanno le cose. Non significa che tutti siano razzisti, o tutti cattivi": così Paola Egonu, campionessa di volley, che questa sera sarà co-conduttrice nella terza serata del Festival di Sanremo.

"Mi racconto, parlerò anche di razzismo".