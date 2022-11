Pannofino e il Cast di Strange World a Roma: «Quando il successo non è mai abbastanza»

Il nuovo film Walt Disney Animation Studios, dal 23 novembre nelle sale italiane Diretto da Don Hall, co-diretto e scritto da Qui Nguyen e prodotto da Roy Conli Le voci italiane Francesco Pannofino, Marco Bocci, Lorenzo Crisci, Michele Bravi e Federica Abbate Federica Abbate e Michele Bravi interpretano il brano originale “Antifragili” che il pubblico italiano potrà ascoltare nei titoli di coda del lungometraggio d’animazione. Il brano è coscritto a più mani dagli stessi Federica Abbate e Michele Bravi insieme a Francesco “Katoo” Catitti, Cheope e Alex “Raige” Vella. "Antifragili" sarà disponibile da venerdì 25 novembre/2 dicembre su tutte le piattaforme digitali. Per celebrare l’arrivo dell’originale avventura d’azione Walt Disney Animation Studios Strange World – Un Mondo Misterioso, una delle più grandi community di fan italiani, Animal Crossing Life, ha realizzato la speciale Isola in-game Avalonia, ispirata all’atteso lungometraggio d’animazione diretto da Don Hall che arriverà il prossimo 23 novembre nelle sale italiane e vedrà protagonista una leggendaria famiglia di esploratori, i Clade, in un inaspettato viaggio in una terra sconosciuta e pericolosa. (Servizio a cura di Eva Carducci)