Oscar Isaac e Ethan Hawke per Moon Knight: «Non c’è aiuto per chi ha problemi di salute mentale»

Arriva in streaming in esclusiva su Disney+ dal 30 marzo per tutti gli abbonati Moon Knight, la serie con protagonisti Oscar Isaac e Ethan Hawke. La serie segue Steven Grant, un tranquillo impiegato di un negozio di souvenir, che viene colpito da vuoti di memoria e ricordi provenienti da un’altra vita. Steven scopre di avere un disturbo dissociativo dell’identità e di condividere il suo corpo con il mercenario Marc Spector. Mentre i nemici di Steven/Marc si avvicinano, i due devono indagare sulle loro identità complesse mentre si spingono in un mistero mortale tra i potenti dei dell’Egitto. Una serie però che parla anche di malattia mentale, con intelligenza, senza abbandonare la vena dell’intrattenimento che caratterizza il Marvel Cinematic Universe, l’universo cinematografico, e televisivo, che negli ultimi anni ha cambiato i metodi di narrazione, offrendo un intrattenimento ragionato, e molto apprezzato. (Servizio a cura di Eva Carducci)