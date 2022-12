Orietta Berti a Domenica In: «Questo è il mio primo Natale senza di lui...»

Orietta Berti si racconta a cuore aperto a Mara Venier in occasione della puntata natalizia e dichiara: «A lavoro mi accompagna sempre mio figlio Omar; sono sempre stata seguita da Osvaldo e mi piace avere uno della famiglia vicino a me, per quello mi vedi sempre gioiosa e serena, perché ho sempre qualcuno della famiglia vicino a me che mi dice quello che va bene, quello che non va bene, che devo fare, che non devo fare. Per Natale non voglio chiedere di più perché ho tanto Mara, quindi tutto quello che viene per me sarà sia una sorpresa che una cosa mandata dal cielo; devo dire solo una cosa, questo è il primo Natale dopo nove anni e mezzo che mi manca il mio cane Otello, l’ho perso pochi giorni fa, tutti quelli che amano gli animali sanno che vuoto possono lasciare…» www.raiplay.it