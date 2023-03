Operation Fortune, il trailer del film di Guy Ritchie

Aono stati rilasciati oggi il trailer e il poster italiano di OPERATION FORTUNE, film targato Sky Original attesissimo film di Guy Ritchie con protagonista Jason Statham, che in Italia dal 17 aprile sarà in esclusiva su Sky Cinema e in streaming solo su NOW. Venticinque anni dopo l’uscita di Lock & Stock - Pazzi scatenati, che vide il debutto alla regia di Ritchie e l’ascesa di Statham come superstar del cinema e che è stata la prima di una lunga serie di pellicole che ha visto la coppia lavorare assieme, Ritchie e Statham tornano a collaborare in questa adrenalinica e divertentissima spy action comedy, assieme ad un cast di superstar come Aubrey Plaza, Cary Elwes, Hugh Grant, Josh Hartnett e Bugzy Malone.