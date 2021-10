Oliver Onions, l'evento speciale a Roma con i fan per “Future Memorabilia”

Due autentiche superstar della musica italiana e internazionale, vere e proprie leggende della storia della pop culture, tra i più famosi autori di colonne sonore al mondo – da Sandokan e Orzowei ai celebri film di Bud Spencer e Terence Hill: gli Oliver Onions sono pronti a prendere quota con Future Memorabilia, il nuovo iconico disco in uscita venerdì 29 ottobre per BMG. Ad impreziosire la tracklist tanti featuring speciali, dall’omaggio a Bud Spencer a Claudio Baglioni, da Elio e Le Storie Tese a Tommaso Paradiso.

L’album è stato presentato in anteprima tra le vie di Roma: Guido e Maurizio De Angelis hanno recuperato su un bus brandizzato fan arrivati da tutta Italia ed Europa e, arrivati in un villaggio western, hanno ascoltato con loro Future Memorabilia tra aneddoti di una vita e racconti unici. Per gli Oliver Onions è anche tempo di tornare al live, con due incredibili show – in programma il prossimo anno e prodotti da Concerto Music – il 7 aprile al Teatro degli Arcimboldi di Milano e l’11 aprile al Teatro Brancaccio di Roma.



LEGGI ANCHE: Oliver Onions e 'Future Memorabilia': «Un modo 2.0 di proporci al nostro pubblico»