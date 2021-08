Norman Reedus per The Walking Dead: «Aggrapparci ai ricordi per sopravvivere all'Apocalisse»

Aggrapparci agli oggetti di un passato che non c’è più, che siano foto, cimeli o dollari di carta. È questo che risuona ancora di più in questa nuova, e ultima, stagione di The Walking Dead, la serie horror post-apocalittica giunta al capitolo finale. La prima parte della trilogia dell’undicesima stagione arriverà in Italia a partire dal 23 agosto su Star all’interno di Disney+. Di questo lungo epilogo ne abbiamo parlato con uno dei protagonisti, uno dei pochi superstiti dei primi episodi di The Walking Dead, andati in onda più di una decade fa: Norman Reedus. Il suo Daryl ora è uno dei leader del gruppo, ma sempre la mina vagante, il solitario che però si prende cura di tutti, a suon di frecce della sua balestra. Basteranno quest’anno a combattere anche la lotta fra classi sociali? Un argomento caldo, non solo nella serie, anche fuori lo schermo, come ci ha raccontato l’attore nella video intervista. Basate sulla serie di fumetti scritta da Robert Kirkman e pubblicata da Image Comics, le prime 10 stagioni di The Walking Dead sono prodotte da AMC Studios e dal Chief Content Officer Scott M. Gimple, e sono disponibili in streaming su Star all’interno di Disney+. (Servizio a cura di Eva Carducci)