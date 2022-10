Noomi Rapace, Matthias Schoenaerts e Francesca Comencini per Django

Presentato in anteprima mondiale alla Festa del Cinema di Roma “Django”, la serie originale Sky e Canal+ esordirà nel 2023 in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW in tutti i Paesi in cui Sky è presente. Completamente girati in inglese, i primi quattro episodi sono diretti da Francesca Comencini (Gomorra - La serie), anche direttrice artistica della serie, mentre i seguenti episodi sono diretti da David Evans (Downton Abbey) e da Enrico Maria Artale (Romulus). Le riprese si sono svolte in Romania, tra Racos, Bucharest e l’area del Danubio. Liberamente ispirato al film cult di Sergio Corbucci, Django è la storia di un pistolero alla ricerca della verità sul massacro della sua famiglia che si troverà a combattere per un ideale più grande. (Servizio a cura di Eva Carducci)