Luce Social Club, Nic Cester presenta in anteprima assoluta l’inedito “Cry Baby”

Il cantante, autore e chitarrista australiano Nic Cester, frontman, insieme al fratello Chris, della band Jet, giunta al successo mondiale con l'album “Get Born”, del 2003. Dal vivo a Luce Social Club, accompagnato sul palco dal chitarrista Adriano Viterbini (I Hate My Village, Bud Spencer Blues Explosion), Daniel Plentz (Selton) e Raffaele Scogna alle tastiere, presenta in anteprima assoluta l’inedito “Cry Baby”, contenuto nel suo nuovo lavoro solista “The Skipping Girl”: progetto composto da un libro per bambini e da un disco, entrambi scritti da Nic Cester e prodotti durante i due lockdown del 2020 passati a Milano. L’album è stato orchestrato da Enrico Gabrielli e suonato dall’Orchestra Italiana del Cinema, che ha lavorato con Ennio Morricone, negli studi Forum di Roma.