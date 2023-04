Nathan Lane e Amy Ryan per “Beau ha paura”: «Un film surreale? Non dopo l’assalto alla Casa Bianca del 6 gennaio»

Martin Scorsese non ha esitato a definire l’autore di Beau ha paura “una delle più straordinarie nuove voci nel mondo del cinema”, commentando così: “Il film è notevole per me a molti, molti livelli. La seconda volta che l'ho visto ho notato l'abilità tecnica che c'è dietro. La prima volta non sapevo niente, nessuno mi aveva detto nulla. Sono rimasto colpito dal suo linguaggio così unico e così originale. Il gusto per il rischio è così unico e potente e non ci sono molti registi che oggi siano in grado di farlo a questo livello".

In Beau ha paura, il premio Oscar Joaquin Phoenix (Lei, Joker, Joker:Folie à deux)) è protagonista di una strabiliante odissea in un racconto cinematografico audace e adrenalinico.

Scritto, diretto e prodotto da Ari Aster, Beau ha paura presenta un cast che include Nathan Lane (vincitore di un Emmy per “Only Murders in the Building” Tv, “The Producers – Una gaia commedia neonazista”), la candidata all’Oscar e al Golden Globe Amy Ryan (“Il ponte delle spie”, “Birdman”,“Gone Baby Gone”), con l’attrice nominata al Golden Globe Parker Posey (la serie tv “The Staircase – Una morte sospetta”, “Café Society”, “Scream 3”, “Superman Returns”, “BladeTrinity”) e la vincitrice di Grammy Patti LuPone (“American Horror Story” Tv, “L’accademia del bene e del male”).

Prodotto da A24 e da Lars Knudsen e Ari Aster, Beau ha paura uscirà domani negli USA e il 27 aprile nelle sale italiane distribuito da I Wonder Pictures.

(Servizio a cura di Eva Carducci)

