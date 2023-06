Nastri Grandi Serie, "Esterno Notte" è la migliore del 2023

Esterno notte di Marco Bellocchio (Rai Fiction) Miglior Serie 2023 e i protagonisti Margherita Buy e Fabrizio Gifuni gli attori più votati dai Giornalisti Cinematografici Italiani ai Nastri d'Argento Grandi Serie che si concludono a Napoli sabato 17 giugno al Teatrino di Corte di Palazzo Reale, in collaborazione con la Film Commission Regione Campania. Per le diverse categorie, Nastri d'Argento a La legge di Lidia Poët (Netflix) tra i titoli Crime, Call my agent - Italia (Sky) per la Commedia, Prisma (Prime Video) tra i Dramedy, Circeo (Paramount+ e Rai Fiction) tra le Docuserie e Filumena Marturano (Rai Fiction) per i Film tv. Nastri per i migliori attori a Margherita Buy e Fabrizio Gifuni per Esterno Notte (Rai Fiction) e per i non protagonisti a Valentina Bellè per The good mothers (Disney+) e Andrea Pennacchi per Tutto chiede salvezza (Netflix). Questi i Nastri d'Argento più votati da oltre cento giornalisti cinematografici tra le serie selezionate, che vincono anche per la produzione e con gli autori e gli sceneggiatori ai quali spetta sempre di più il riconoscimento del created by che ha prepotentemente cambiato negli ultimi anni la qualità e lo stile di un nuovo formato di fare cinema.

Premi speciali del Direttivo Sngci sono i Nastri d'Argento a Solo per passione - Letizia Battaglia fotografa di Roberto Andò (Rai Fiction), miniserie con Isabella Ragonese e i Nastri speciali a Francesca Comencini per la direzione artistica di Django, omaggio al cult western di Sergio Corbucci e a Paolo Sorrentino, guest star della migliore commedia, Call my agent - Italia: due titoli che sottolineano il valore della produzione di Sky anche nella serialità proprio nel ventennale dalla sua nascita in Italia. A proposito di anniversari, un Nastro speciale per i primi 30 anni di successi di Lux Vide guidata da Matilde e Luca Bernabei - oggi nel gruppo internazionale Fremantle - eccellenza internazionale dall'anima italiana. Tra i vincitori già annunciati, la Serie dell'anno Mare Fuori (Rai Fiction). Infine, il Nastro della legalità - Serie a Tutto per mio figlio di Umberto Marino (Rai Fiction), con Giuseppe Zeno, assegnato in sinergia con Trame - Festival dei libri sulle mafie