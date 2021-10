Gabriele Muccino, trasforma uno dei suoi film, A casa tutti bene in una serie tv in otto episodi che andrà su Sky e Now il prossimo dicembre. Il regista, che debutta nella serialità, ha presentato la serie alla Festa del Cinema di Roma. Nel cast anche Emma Marrone, mentre la canzone della sigla è stata firmata da Jovanotti. Nell'intervista spiega come è nato il coinvolgimento di Lorenzo Cherubini. Servizio di Paolo Travisi