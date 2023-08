Mostra Venezia 2023, la madrina Caterina Murino: «Nel mio discorso sostegno a sciopero di Hollywood»

(Adnkronos) - «Il mio discorso si incentrerà su tre punti fondamentali: gli ottant’anni della Mostra, la più longeva della storia del cinema, l’importanza del cinema che è un mezzo di comunicazione enorme e potentissimo, e sicuramente il sostegno allo sciopero che i nostri colleghi oltre oceano stanno vivendo». Così la madrina del 80ma mostra di Venezia Caterina Murino all’AdnKronos, alla vigilia del suo discorso inaugurale di domani in Sala Grande. «Saremo al loro fianco, perché se succede da loro, il giorno dopo alle sei di mattina succede anche da noi. Quindi bisogna davvero fare in modo che questa follia non vinca».

Mostra Cinema Venezia 2023, la madrina Caterina Murino sbarca al Lido - Video