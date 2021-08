Mostra di Venezia, Kristen Stewart è Lady Diana in Spencer: svelato il poster del film

Kristen Stewart interpreta Lady Diana in Spencer, film diretto da Pablo Larraìn e atteso in concorso alla Mostra del Cinema di Venezia. La 01Distribution ha svelato su Instagram il poster del film, alimentando le aspettative. Nell'immagine la Stewart è di spalle raccolta su se stessa, la principessa sembra piangere addolorata: a confortarla c’è solo un abito magnifico. L’attrice protagonista di Twilight veste i suoi panni indossando le creazioni disegnate dalla costumista premio Oscar Jacqueline Durran. La data d’uscita del film in Italia ancora non è stata comunicata, arriverà a novembre nelle sale americane.