Monster High arriva il 7 ottobre su Paramount+ e Nickelodeon

Il 7 ottobre alle ore 00:00 debutta in anteprima su Paramount+, il servizio streaming di Paramount Global, il film Monster High. La pellicola sarà anche su Nickelodeon il 7 ottobre alle 20:00, il brand per bambini e ragazzi di Paramount in onda sul canale 605 di Sky. Monster High è realizzato in collaborazione con Mattel. Monster High è la scuola di mostri che accetta solo veri cuori di mostri. La protagonista, Clawdeen Wolf, ha sangue misto, umana dalla parte di padre e lupa da parte di madre. Per anni ha vissuto nascosta nel mondo degli umani, ma pian piano la sua indole emerge e inizierà a frequentare la Monster High, la scuola per mostri dove verrà accettata in quanto non rivelerà immediatamente la sua vera natura umana.

