Monica Vitti, l'omaggio di Roberto Bolle e Virginia Raffaele in tv

Omaggio a Monica Vitti di Virginia Raffaele e Roberto Bolle durante "Danza con me", lo show prodotto da Rai Direzione Intrattenimento Prime Time in collaborazione con Ballandi e Artedanza srl e andato in onda il 1° gennaio su Rai1. I due artisti hanno interpretato 'I Crauti', canzone resa famosa dalla grande attrice scomparsa il 2 febbraio dello scorso anno.