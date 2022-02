Monica Vitti, il trailer del docufilm «Vitti d'Arte, Vitti d'Amore» di Fabrizio Corallo

Monica Vitti è stata una delle attrici più iconiche del cinema italiano, musa di Antonioni e regina della commedia all'italiana al fianco di Alberto Sordi. Il docufilm «Vitti d'arte, Vitti d'amore», diretto da Fabrizio Corallo nel 2021, è un documentario che omaggia e ripercorre la carriera dell'attrice nel grande cinema italiano. Dalla collaborazione con Monicelli, Dino Risi a Luciano Salce, fino al surrealista Buñuel.

Si ripercorre l'ascesa artistica di una stella, divisa tra il cinema e la TV, per la quale non ha interpretato solo telefilm, ma è stata ospite in diversi programmi. Tante le persone che nel documentario intervengono per raccontarla e condividere il momento in cui l'hanno conosciuta, da amici e colleghi, a critici e scrittori, fino agli esperti di costume. Nonostante la malattia che l'ha costretta a tenersi lontana dai riflettori negli ultimi anni, la Vitti rimane una stella , una luce che rimarrà sempre nel firmamento del cinema italiano.