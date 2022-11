Mogol canta Battisti in tv sulle note de "La canzone del sole"

Il più grande autore italiano, Mogol, ieri mercoledì 9 novembre ha cantato le canzoni che ha scritto per Lucio Battisti in diretta televisiva a “BellaMa’” il talent di parola di Rai2 che va in onda da lunedì a venerdì dalle 15.15 alle 17. Il presidente onorario della Siae ha cantato i “Giardini di marzo” visibilmente emozionato, accompagnato alla chitarra dal conduttore Pierluigi Diaco, insieme al cast della trasmissione, formato da 50 persone: metà over 55 anni e metà ragazzi tra i 18 e i 25 anni. A fine puntata Mogol ha cantato anche “La canzone del sole”, altro grande successo ottenuto con Battisti, sempre insieme a Diaco, allo studio e alla resident band del programma, gli Infieri, Compost da ragazzi giovanissimi. www.raiplay.it