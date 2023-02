Sanremo, Modà: Lasciami parla della depressione, ma con speranza

Kekko: per il festival oltre a curarmi, mi sono rimesso in gioco

Milano, 6 feb. (askanews) - Sarà un 2023 pieno di appuntamenti quello che aspetta i MODÀ, che tornano in gara al Festival di Sanremo con il brano "Lasciami". "La nostra canzone in gara parla di un momento difficile che ho vissuto negli ultimi due o tre anni nella mia vita, legato alla depressione. Rappresenta in maniera metaforica una storia d'amore con la depressione dove anche se ha portato delle cose negative nella mia vita è anche vero che ha portato delle cose positive. Mi ha messo di fronte alla scelta: oltre a dovermi curare anche di rimettermi in gioco. Questo è il significato di Lasciami" racconta Kekko.

Per la serata delle cover, la band ha scelto di interpretare "Vieni da me" insieme al gruppo che l'ha lanciata: Le Vibrazioni. "Sanremo nella musica italiana è un punto di inizio e anche di arrivo, un appuntamento tra i più seguiti che merita rispetto, soprattutto per la nostra storia. Questo è il nostro quarto Sanremo, ogni edizione fatta è stata diversa. Quest'anno torniamo più sereni, sono passati comunque 10 anni ma anche ansiosi, perchè Sanremo ha sempre quell'emozione enorme".

E dopo il Festival, prende il via il tour per festeggiare 20 anni di carriera con nuove date.