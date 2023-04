MIXER – Vent’anni di televisione - Paolo Conte, omaggio a Gianni Minà, speciale su Padre Pio nella puntata di giovedì 20 aprile

Il Faccia a faccia con Paolo Conte, un nuovo omaggio a Gianni Minà e i suoi grandi ospiti e un focus su Padre Pio sono al centro della puntata n.14 di MIXER – Vent’anni di televisione, in onda giovedì 20 aprile in seconda serata su Rai3 – e mercoledì 26 aprile in prima serata su Rai Storia – dove Giovanni Minoli continua la lettura dell’attualità con l’aiuto della storia attraverso il suo celebre rotocalco.



È del 1989 il Faccia a faccia di Giovanni Minoli con Paolo Conte: all’Olympia di Parigi l’avvocato chansonnier, che recentemente è stato il primo cantautore in assoluto a esibirsi alla Scala di Milano, racconta le sue origini, il rapporto col grande successo anche internazionale, con le donne e con la sua città natale, Asti.



Continua l’omaggio a Gianni Minà e i suoi incontri con i grandi senza tempo: da Blitz del 1983 Giorgio Strehler, Ornella Vanoni, Mariangela Melato e Caterina Caselli si esibiscono live su “Ma mi”, oltre a un’inedita Carla Fracci anche in chiave rock.

Arricchisce la puntata anche uno speciale focus del 1991 sulla storia di Padre Pio da Pietrelcina, fra venerazione popolare e le controversie che hanno accompagnato la vicenda del Santo delle stimmate, anche con immagini dell’ultima messa celebrata il 23 settembre 1968.