MIXER – Vent’anni di televisione, Gianni Minà intervista Federico Fellini

Nuovo omaggio a Gianni Minà, Catherine Deneuve e i protagonisti dell’attentato di via Rasella: cronaca della Storia e spettacolo guidano la puntata n.12 di MIXER – Vent’anni di televisione, in onda giovedì 6 aprile in seconda serata su Rai3 – e mercoledì 12 aprile in prima serata su Rai Storia – dove continua il viaggio retrospettivo di Giovanni Minoli nella storia del suo rotocalco d’attualità.



Si parte con l’attentato di via Rasella, avvenuto a Roma il 23 marzo 1943, una pagina di storia che continua ancora oggi a far discutere: Enzo Cicchino nel 1995 ascolta la voce dei protagonisti dell’attentato, Carla Capponi, Rosario Bentivegna e Giorgio Amendola, e raccoglie la testimonianza di un sopravvissuto alla strage, Arthur Atz, della Compagnia Bozen.



Si prosegue con il doveroso omaggio al compianto Gianni Minà, che con Blitz ha cambiato la domenica pomeriggio degli italiani: da questo storico format, uno speciale estratto del 1983 insieme a Federico Fellini, Massimo Troisi e Roberto Benigni.



A grande richiesta, torna in una versione estesa il Faccia a faccia del 1988 di Giovanni Minoli con la donna più bella del mondo, Catherine Deneuve.