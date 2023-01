MIXER, l'intervista a Franca Valeri fatta da Isabella Rossellini

Franca Valeri intervistata da Isabella Rossellini sulle poche comiche donne: "Probabilmente è una forma mentis della donna che, tutto sommato, nonostante tutte le sue battaglie, ha un certo pudore di fronte all'ironia. Invece io non ho questo tipo di pudore mentale, mi piace scandagliare nelle debolezze umane"

Valentino, Laura Biagiotti e Krizia, Eugenio Scalfari, Indro Montanelli, Maurizio Costanzo, Angelo Rizzoli, David Bowie, Franca Valeri, Massimo Troisi, Carlo Verdone, Diego Abatantuono: questi i grandi protagonisti della seconda puntata di MIXER – Vent’anni di televisione, in onda giovedì 19 gennaio in seconda serata su Rai3 – e mercoledì 25 gennaio in prima serata su Rai Storia –, dove il viaggio retrospettivo di Giovanni Minoli nella storia del suo rotocalco d’attualità che ha segnato un’epoca si sofferma sul 1981.