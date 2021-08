Minnie Driver Tobias Menzies e Sophie Okonedo per “Modern Love”: «La vulnerabilità è un’arma»

Lasciarsi, tornare insieme, perdere qualcosa di caro. Tutte le storie della seconda stagione di Modern Love raccontano una storia vera (tratta dall’omonima rubrica del New York Times) e tutte portano speranza, pur riflettendo su momenti drammatici della nostra vita. Ne abbiamo parlato con il cast della seconda stagione nelle nostre videointerviste. Una vecchia fiamma si riaccende. Un test: amici o innamorati. Una ragazza nottambula e il suo ragazzo mattiniero. Una storia d’amore con l’ex di un ex. Una storia di una notte. Una promessa impossibile. Il fantasma di un amore perduto. L’esplorazione della sessualità. La seconda stagione in otto episodi della celebre serie Modern Love porta sullo schermo una serie di storie relazioni, legami, tradimenti e rivelazioni. La seconda stagione di Modern Love in arrivo su Amazon Prime Video dal 13 agosto è interpretata da Gbenga Akinnagbe Lucy Boynton Tom Burke Zoë Chao Minnie Driver Grace Edwards Dominique Fishback Kit Harington Garrett Hedlund Tobias Menzies Sophie Okonedo Zane Pais Anna Paquin Isaac Powell Marquis Rodriguez e Lulu Wilson. (Servizio a cura di Eva Carducci)