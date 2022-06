Dopo i due show a Berna e Amsterdam saltati per la positività al Covid di Mick Jagger, i Rolling Stones tornano sul palco a Milano il 21 giugno. L'annuncio ufficiale di Jagger in un video: «Grazie per i vostri messaggi - ha detto - mi spiace per gli show ma saremo sul palco a Milano martedì, ci vediamo là». (LaPresse)